Vicenza e provincia in breve

Bassano, chiusa per un giorno via Matteotti –

Il tratto di via Matteotti che va da piazza Libertà a vicolo dei Zudei, a Bassano del Grappa, sarà chiuso al traffico lunedì 15 aprile, dalle 8 alle 19, per il posizionamento di un veicolo dotato di piattaforma aerea e per il successivo il ripristino dell’impianto antivolatili nel palazzo del Municipio. In caso di particolari condizioni meteorologiche, l’intervento sarà rinviato a martedì 16 aprile, con il medesimi orario.

Arpav controlla la qualità dell’aria a Montebello

E’ iniziata venerdì 5 aprile la campagna Arpav sulla qualità dell’aria di Montebello Vicentino. L’agenzia ambientale ha collocato un mezzo mobile in via Lungochiampo per la rilevazione degli inquinanti atmosferici. Per tre settimane saranno monitorati l’acido solfidrico, composti organici volatili come toluene e benzene, l’ammoniaca, gli ossidi di azoto e le polveri sottili (Pm10). La campagna è stata richiesta dal Comune di Montebello e, al termine delle attività e dell’elaborazione dei dati, una relazione con i risultati sarà pubblicata nel sito internet dell’Arpav.

Archeo scoperte per i più piccoli a Vicenza. I longobardi

Nuova proposta per i più piccoli al Museo naturalistico archeologico di Vicenza. Dopo i laboratori che hanno portato i bambini a conoscere le tecniche di caccia adottate dall’uomo del paleolitico per abbattere gli orsi speleo, ecco un nuovo laboratorio dedicato al popolo dei Longobardi. E’ riservato ai più piccoli e vi si scoprirà questo “popolo a cavallo” tornando indietro di 1500 e, alla fine, costruendo scudi e coroncine. Il laboratorio, per bambini dai 4 ai 7 anni, durerà un ora e mezza. L’attività verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per info e prenotazioni: scatolacultura@gmail.com.

“Dipingi le uova” a Montecchio Maggiore

Mercoledì 10 aprile, dalle 15,30 alle 18, il Mercato agricolo dei Castelli, in Piazza Carli, a Montecchio Maggiore, ospita l’appuntamento per bambini “Dipingi le uova!” con Riccarda Mescola. I bambini sono invitati a portare con sé uova sode e pennarelli per dare libero sfogo alla fantasia in vista dei festeggiamenti pasquali. Ci si potrà divertire anche con i gonfiabili e, alle 16.30, è in programma l’estrazione della lotteria delle uova di cioccolato. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto i portici di Piazza Carli.

Vicenza propone “Unico”, il mercato del fatto a mano

Sabato 13 aprile, dalle 10 alle 19, in piazza Biade, a Vicenza, si svolge l’edizione primaverile di “Unico. Il mercato del fatto a mano”, organizzato dall’associazione Centro storico Città del Palladio con Non ho l’età, in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive. La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping, con 30 espositori provenienti dal Nord Italia. Si tratta di uno in cui trovare pezzi irripetibili, articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico. Per informazioni nonholetaeventi@gmail.com.