Vicenza e provincia in breve

Sovizzo, si inaugura la nuova piazza Manzoni –

E’ in programma domani, domenica 7 aprile, il taglio del nastro per la nuova piazza di Sovizzo. Il programma completo prevede, alle 17, la cerimonia di inaugurazione e la benedizione della nuova piazza. Seguirà, alle 17.15, l’inaugurazione del monumento agli Alpini e del monumento Fidas. Alle 17.30 è in programma l’intitolazione della piazzetta delle poste all’alpino Roberto Pozza. Alle 17.45 ci sarà un intervento dei ragazzi dell’istituto comprensivo di Sovizzo, con la presentazione del Progetto Solez, per una mobilità sostenibile. Dopo l’intervento del sindaco e delle autorità presenti (alle 18), seguirà un concerto della Pedrollo Band, della Banda Rossini, del coro San Daniele, con rinfresco finale per tutti i presenti.

Lonigo, oggi il Concerto dedicato alle donne Andos

Si intitola “Concerto in attesa della santa Pasqua dedicato alle donne” l’iniziativa, ad ingresso libero, promossa da Gilberto Padovan in favore del Comitato Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) Ovest Vicentino, in programma oggi pomeriggio, alle ore 16.30, nella chiesa Vecchia o Collegiata di Lonigo. A proporre arrangiamenti musicali pasquali sarà l’orchestra Arrigo Pedrollo band di Sovizzo Colle, diretta da Santino Crivelletto. “La positiva esperienza di Natale, nella Chiesa dell’Araceli di Vicenza – ha spiegato la presidentessa di Andos, Isabella Frigo – viene portata anche a Lonigo, con lo scopo di far conoscere le attività dell’Associazione. Prima fra tutte, la diffusione dell’importanza della prevenzione per combattere il cancro al seno. Una malattia dalla quale si guarisce nel 90% dei casi, se individuata nello stadio iniziale”.

I campioni della Mtb si sfidano sui colli di Montecchio

Domani, domenica 7 aprile sui colli di Montecchio Maggiore torna il grande ciclismo targato “XC dei Castelli – Trofeo GT Trevisan”, gara di mountain bike inserita come terza tappa nel circuito “Veneto Cup” e come seconda nel circuito provinciale “VI-Cup”. La gara di cross country, organizzata dall’Asd Team Adventure Project, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è valida per decretare a fine stagione i campioni regionali e provinciali. La competizione scatterà alle 9.30 dalla piazzetta davanti al Municipio con le categorie JMT-ELMT-M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-JWS-EWS-W1-W2, per poi proseguire, alle 11.30, con la partenza delle categorie giovanili. Seguiranno le premiazioni, sempre nella zona del Municipio.

Vicenza, con il Panta-giro trasporto gratuito al Museo del Risorgimento

Domani, domenica 7 aprile prenderà il via il Panta-giro, il servizio di trasporto gratuito al Museo del risorgimento e della resistenza di Vicenza, a cura di Pantharei. La partenza è alle 9.45 da viale Giuriolo dove ci sarà un accompagnatore ad attendere i visitatori e a condurli fino al bus. Il ritorno è previsto per le 11.30. Una volta raggiunta villa Guiccioli, sede del museo, i visitatori, accolti dal personale dell’associazione Ardea, potranno ammirare le testimonianze delle vicende storiche comprese tra la prima campagna d’Italia di Napoleone del 1796 e la fine della Seconda guerra mondiale, con la lotta di liberazione (1945): un secolo e mezzo di vicende che ha trasformato più volte il volto politico, sociale, economico e morale dell’Italia e dell’Europa. Il percorso all’interno del museo è gratuito. Non è necessaria la prenotazione per il servizio di trasporto: verrà data precedenza alle prime 20 persone che si presenteranno al punto di partenza. L’iniziativa verrà riproposta ogni giovedì, dall’11 aprile al 27 giugno, e ogni prima domenica del mese, dal 7 aprile al 7 luglio, con partenza alle 9.45 e ritorno alle 11.30.

On line il nuovo sito di Villa Giusti Suman

È on line da qualche giorno il nuovo sito web di Villa Giusti Suman, (www.villagiustisuman.it). Il portale, voluto dall’amministrazione comunale, rappresenta un ulteriore passo per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto, l’edificio storico più importante di Zugliano. Esempio di villa veneta ed erede di una storia secolare, Villa Giusti-Suman sorge sul poggio del Castello sul versante meridionale delle colline delle Bregonze, alta sul rio Val Grossa e a ponente del corso del torrente Astico. Costruita in questo luogo probabilmente nel XV secolo, quale dimora della nobile famiglia Zoiano, passò di proprietà di varie famiglie nobili per finire nel 1939 alla parrocchia di Zugliano e, nel 1989, al Comune. Il sito presenta la villa in tutti i suoi aspetti attraverso descrizioni, immagini e video e dà inoltre la possibilità agli utenti di prenotare le sale per convegni, celebrazioni di matrimoni civili, mostre d’arte, concerti. Presente anche una sezione che conterrà gli eventi organizzati nella struttura dall’amministrazione comunale o dalle associazioni, come la rassegna “Una montagna di emozioni“, in partenza il 2 maggio.