Vicenza e provincia in breve

I carabinieri di Vicenza, hanno rintracciato, nel tardo pomeriggio di ieri, 4 aprile, un 37enne di nazionalità tunisina ma residente in città, Bouhali Aymen, nei confronti del quale era stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dall’ufficio del Gip del tribunale di Vicenza. L’uomo si era reso responsabile, nelle settimane scorse, dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Vicenza.

Federico Faggin entra nel cda del Cisa

Il professor Federico Faggin è il nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio nominato dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Faggin, nato a Vicenza nel 1941, è noto per avere realizzato nel 1974 quello che ufficialmente è conosciuto come il primo microprocessore della storia, l’Intel 4004, nonché innovative interfacce basate sulla combinazione di sistemi sensoriali umani e tecnologici, tra cui il touchpad, accessorio presente praticamente su ogni computer portatile commercializzato. Dopo aver studiato all’Istituto Rossi di Vicenza ed essersi laureato in fisica a Padova, ha iniziato la sua carriera lavorativa all’Olivetti per poi trasferisti negli Stati Uniti, nella Silicon Valley. Negli anni, ha fondato nuove aziende e proseguito gli approfondimenti nel settore della tecnologia informatica.

Nuovo corso del progetto “Cercando il lavoro”

Nuova opportunità offerta a Vicenza dal progetto Cercando il lavoro, che propone due date ad aprile del corso di “Consulenza per la condivisione di esperienze per chi cerca lavoro“. Obiettivo del corso è quello di fornire ai disoccupati informazioni, formazione e strumenti efficaci. Questo perché, si sottolinea nella presentazione del corso, non basta essere alla ricerca di un lavoro, è essenziale rimettersi in gioco, se si vuole essere presi in considerazione, proponendosi con metodi e strumenti adeguati. Il corso si terrà il 9 e il 16 aprile, dalle 17 alle 19, al Centro civico di via Vaccari 108. Informazioni: www.cercandoillavoro.it, cercandoillavoro@comune.vicenza.it.