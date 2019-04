Vicenza e provincia in breve

Schio, lavori stradali in via Pio X –

Salvo condizioni meteo avverse, domani, mercoledì 3 aprile, inizieranno i lavori di risanamento della pavimentazione di via Pio X, a Schio, nel tratto compreso tra viale Roma e viale Europa Unita, a seguito del recente rifacimento della rete metano e degli allacci acqua e gas. Con questo intervento si inizierà a lavorare per rendere due attraversamenti pedonali piu visibili e quindi più sicuri, migliorando l’illuminazione stradale. Verrà sistemato, in alcuni tratti, il sottofondo stradale e si ricostruirà l’asfalto esistente con la stesa di un primo strato. Dopo l’assestamento degli scavi si procederà al rialzo dei chiusini stradali e alla stesa dell’ultimo strato di asfalto consistente nel tappeto di usura. Durante l’intervento, che durerà circa due settimane, il traffico stradale sarà regolato a senso unico alternato.

Arzignano, al via da giovedì alcuni lavori di asfaltatura

Inizieranno giovedì 4 aprile, ad Arzignano, i lavori di asfaltatura del parcheggio di via Pugnello. A seguire, si procederà con l’asfaltatura dei parcheggi di Restena e San Rocco. L’intervento di via Pugnello, che prevede fresatura, asfaltatura, predisposizione della pubblica illuminazione e sistemazione del muretto, dovrebbe concludersi mercoledì 10. A Restena (fresatura e nuova asfaltatura, predisposizione della pubblica illuminazione e sistemazione del muretto) le opere inizieranno giovedì 11 aprile e si concluderanno fra il 20 e 25 aprile. Per finire, si interverrà a San Rocco con la fresatura (tratti) e la realizzazione del nuovo manto. Qui i lavori inizieranno subito dopo la conclusione dell’intervento a Restena e termineranno entro la fine del mese.

Vicenza, orario ridotto per le segreterie delle circoscrizioni

Nella giornata di venerdì 5 aprile, a Vicenza, le segreterie delle circoscrizioni saranno chiuse al pubblico a partire dalle ore 11.30, per motivi organizzativi. Sarà invece regolarmente aperto lo sportello dell’anagrafe decentrata della circoscrizione 3 di viale della Pace 89, a San Pio X (villa Tacchi).

Il sindaco di Vicenza ricevuto da Brugnaro a Venezia

Questa mattina il sindaco e presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, è stato ricevuto a Palazzo Ca’ Corner, sede degli uffici della Città Metropolitana di Venezia e della Prefettura, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Durante l’incontro i due primi cittadini, si sono confrontati sul tema della sicurezza ed hanno poi espresso la volontà di instaurare future collaborazioni in ambito culturale.

A Marostica, gli Incontri corali internazionali

Quattro appuntamenti in calendario per la 20esima edizione degli “Incontri corali internazionali” a Marostica, al via giovedì 11 aprile alle 20.45. Protagonisti di questa manifestazione ad ingresso libero, organizzata da Gioventù in cantata www.gioventuincantata.it e con Cinzia Zanon come direttore artistico, cantori dalla Svezia, dal Canada e da Venezia, che coloreranno la primavera musicale di Marostica con le loro sonorità e proposte musicali. Per conoscere tutti i dettagli, si può cliccare l’immagine qui a fianco. Per informazioni: info@gioventuincantata.it.