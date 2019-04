Vicenza – Due agenti della polizia locale sono finiti in ospedale, in seguito ad una aggressione subita nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile, a Campo Marzo, a Vicenza.

In particolare, un agente è stato sottoposto ad un intervento ambulatoriale per aver subito il distacco della falange di una mano, in seguito ai morsi ricevuti, e ne avrà per 30 giorni. Per l’altro agente, invece, la prognosi, sempre per un morso, è di due giorni.

I due agenti si trovavano in servizio a Campo Marzo quando, verso le 18, sono stati chiamati dai militari di ronda, in quanto non riuscivano ad immobilizzare un soggetto che rifiutava l’identificazione. Il ragazzo si è scagliato sui due agenti, aggredendoli a morsi, prima di essere immobilizzato.

Nel frattempo una trentina di stranieri ha accerchiato gli uomini della polizia locale e dell’esercito per alcuni minuti. Per fortuna, però, la situazione non è ulteriormente degenerata.

Il magistrato ha autorizzato l’arresto dell’aggressore, identificato in un nigeriano di 21 anni, in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari, che domani mattina sarà processato per direttissima.

“Sono vicino agli agenti della polizia locale aggrediti – ha sottolineato il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco -. Questo fatto dimostra in modo esemplare la dedizione e l’impegno del nostro corpo di polizia locale. E anche l’importanza di continuare a presidiare Campo Marzo insieme alle altre forze dell’ordine, con l’obiettivo di riportare alla normalità quella parte di centro storico”.