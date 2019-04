Vicenza, cambiano i criteri di acesso agli asili nido

Vicenza – Dopo dieci anni cambiano i criteri per accedere ai sei asili nido comunali di Vicenza e ai tre nidi convenzionati. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore alla formazione Cristina Tolio, ricordando come, in questi ultimi anni, siano cambiate non solo le esigenze ma anche la stessa composizione delle famiglie. Nell’offrire servizi fondamentali per la prima infanzia come i nidi, l’amministrazione comunale deve quindi tenerne conto.

Tra le novità più rilevanti introdotte, quelle riguardanti i criteri di accesso, che si confermano differenti per residenti e non residenti nel territorio comunale, pur con un’apertura ai comuni contermini. C’è innanzitutto una maggior articolazione dei punteggi a fronte di situazioni lavorative sempre più diversificate, e poi è stata introdotta la non infrequente condizione di pensionato, alla pari del genitore che non lavora o è disoccupato.

In relazione alla composizione familiare, la presenza sempre più frequente di un genitore single, o convivente con un partner non genitore del bambino, non viene più considerata “situazione familiare particolare”. Data la recente introduzione del Bonus asilo nido, che favorisce, per il triennio dal 2019 al 2021, l’accesso al servizio indipendentemente dall’Isee, si è ritenuto opportuno non tenere più conto del reddito per la formazione della graduatoria, ma solo per il calcolo della retta.

E’ stato invece confermato un maggior punteggio a chi sceglie un asilo nido della circoscrizione di residenza o di lavoro, con nuova attribuzione della struttura di San Rocco, trasferita da qualche anno in viale Torino, ai bacini di utenza delle zone 1, 6 e 7. Fin qui i criteri oggettivi, ma oggi alla presentazione delle nuove modalità di accesso ai nidi ha partecipato anche l’assessore alla comunità e alla famiglia Silvia Maino, a sottolineare come, a prescindere dalle regole, tutte le situazioni di povertà economica ed educativa troveranno sempre attenzione.