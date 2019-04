Vicenza – Assegnati, a Vicenza, i servizi di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di sette tra parchi e aree verdi della città. Sono i parchi gioco di via Cadamosto, via Dell’Ippodromo, via Adenauer, via Rossini, via Mameli, del parco di villa Tacchi e dell’area verde di via Europa. La gestione per un anno, a partire dal primo di aprile scorso, è stata affidata alla società Gabbiano 2.0, una cooperativa sociale con sede a Vicenza, in via Vecchia Ferriera 22, per un impegno economico a carico del comune di poco più di 168 mila euro.

Il servizio è stato studiato in modo dettagliato, personalizzato per ciascun parco o area verde, per dare risposta alle criticità riscontrate con i sopralluoghi effettuati dal vicesindaco, alla fine del 2018. Il servizio prevede quindi l’apertura al mattino e la chiusura serale dei parchi recintati per 362 giorni l’anno, la custodia e la sorveglianza giornaliera personalizzata di ciascun parco, la pulizia dei parchi e dei servizi igienici, il riordino giornaliero, la piccola manutenzione, la fornitura di materiale d’uso e di attrezzature per la pulizia.

Al parco giochi di via dell’Ippodromo sono previste 3.100 ore annue di servizio. Nel parco di Villa Tacchi e nel parco giochi via Adenauer, le ore di servizio sono 1.850, con una sorveglianza prevista di almeno 3 ore giornaliere da ottobre a marzo e di 7 ore da aprile a settembre. Nel parchi gioco di via Rossini, di via Cadamosto, di via Mameli e nell’area verde di via Europa le ore annue di servizio sono 1.100, con almeno 2 ore di sorveglianza da ottobre a marzo e 4 ore da aprile a settembre. I custodi saranno muniti di pettorina e cartellino di riconoscimento, così da essere facilmente individuabili ed identificabili all’interno del parco.

A breve sarà assegnata anche la gestione di parco Fornaci e degli altri parchi cittadini, in modo tale da completare il quadro. Nei prossimi giorni inoltre, in tutti i parchi di Vicenza, verrà affisso il nuovo decalogo con i comportamenti che i frequentatori devono tenere. E’ stata anche messa a disposizione una casella di posta elettronica, parchigioco@comune.vicenza.it, alla quale si possono segnalare criticità o dare suggerimenti. Per informazioni sugli orari di apertura dei parchi consultare la scheda Parchi gioco, parchi e aree verdi, sul sito del Comune di Vicenza.