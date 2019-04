Vicenza – Brutto episodio ieri a Vicenza, dove un uomo è stato accoltellato per strada e versa ora in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo con una profonda ferita all’addome. La vittima, residente in città, è un 39enne originario del Bangladesh mentre chi lo0 ha accoltellato, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, è un 26enne vicentino, già noto alle Forze dell’ordine per episodi di intemperanza, Matteo Bollito.

Il fatto è successo in strada del Cavalcavia e, secondo una prima ricostruzione il 25enne si trovava in quel momento a casa sua, assieme ad una terza persona, un vicino di 72 anni, quando è arrivato il bengalese che ha chiesto le chiavi di casa all’anziano, che lo sta ospitando. Ricevutele, si è allontanato e l’aggressore a quel punto, non è chiaro il perché, ha raggiunto il 39enne e lo ha accoltellato.

E’ stato lo stesso anziano, subito dopo, a soccorrere la vittima e dare l’allarme. Arrivata la polizia Bollito ha dato di nuovo in escandescenze, aggredendo anche i poliziotti. Quanto al suo gesto, non ha dato spiegazioni logiche di quanto aveva fatto, ripetendo soltanto che “voleva ucciderlo”. Il giovane ora si trova nel carcere di Vicenza.