Tre motoseghe nell’auto. Denunciati per ricettazione

Longare – Fermati per un controllo sono stati trovati in possesso di tre motoseghe di illecita provenienza e per questo sono finiti nei guai. A denunciarli sono stati i carabinieri della stazione di Longare, nella mattinata di ieri, domenica 28 aprile, mentre i protagonisti della vicenda. che dovranno ora rispondere di ricettazione in concorso, sono un 51enne, R.C. ed un 48enne, M.B., entrambi residenti a Napoli.

I due, mentre a bordo di autovettura stavano transitando nel centro di Longare, sono stati sottoposti ad un controllo di routine da parte dei militari, e trovati in possesso di queste tre motoseghe, sulla cui provenienza non hanno fornito adeguata giustificazione. Gli oggetti sono stati così sequestrati e dell’accaduto è stata inoltrata una prima informativa all’autorità giudiziaria berica per i conseguenti provvedimenti.