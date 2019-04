Torri di Quartesolo – Cerimonia di inaugurazione, domani mattina, sabato 13 aprile, della nuova stazione dei carabinieri di Torri di Quartesolo. E’ in programma per le 11 e vedrà la partecipazione di varie personalità politiche e militari. Va ricordato, per cominciare, che la nuova stazione dell’Arma, avrà competenza per Torri di Quartesolo e per Grumolo delle Abbadesse, per un totale di quasi 15 mila abitanti.

Saranno presenti alla cerimonia il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani, il comandante interregionale dei carabinieri “Vittorio Veneto” generale di corpo d’armata Bernardini, il comandante della Legione Veneto generale di divisione La Gala e le massime autorità provinciali, che saranno accolti dal comandante provinciale dell’Arma colonnello Alberto Santini e dal sindaco di Torri di Quartesolo Ernesto Ferretto.

Per l’evento saranno schierati: un picchetto in armi del quarto battaglione carabinieri Veneto, il gonfalone del Comune di Torri di Quartesolo, i labari dell’Anc e delle associazioni d’arma., oltre, naturalmente, ai militari della stazione. La cerimonia vedrà la consegna delle bandiere nazionale ed europea da parte del sindaco, l’alzabandiera e, dopo gli interventi delle autorità, lo scoprimento della targa e il tradizionale taglio del nastro.