Torna il maltempo. Possibili temporali sul Veneto

Venezia – Torna il maltempo sul Veneto, e per questo, il Centro funzionale decentrato regionale del Veneto, ha dichiarato dalla mezzanotte di oggi, lunedì 22 aprile, fino alle 8 di mercoledì 24 aprile, per eventuali situazioni di criticità idrogeologica dovute al possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nei bacini Vene-H Belluno e Treviso, Piave Pedemontano, e Vene-B Vicenza, Belluno, Treviso, Verona, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Questa la situazione prevista per la giornata di martedì 23 aprile: tempo perturbato con precipitazioni estese, moderate o a tratti anche forti, con rovesci e qualche locale temporale. Quantitativi complessivi anche consistenti specie su zone centro-settentrionali con possibili locali massimi di 70-100 millimetri su zone prealpine. Limite della neve in rialzo fino a 1900-2100 metri circa.