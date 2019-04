Tenta una rapina a Campo Marzo. Arrestato

Vicenza – Tenta una rapina ai danni di una comitiva di minorenni, a Campo Marzo, e viene arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza. E’ successo nel pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile, e a finire in manette, pizzicato in flagranza di reato, è stato un 54enne residente a Thiene, Gabriele Lombardi.

L’uomo, poco dopo le 15, nel grande parco cittadino di Vicenza, si è avvicinato ad una panchina, nella quale si trovavano quattro studenti minorenni, residenti nel capoluogo ed a Torri di Quartesolo, e con fare minaccioso e lasciando intravedere la sagoma di una pistola nascosta nella tasca dei pantaloni ha intimato loro di consegnare il danaro che avevano e i telefoni cellulari.

I ragazzi, senza lasciarsi intimorire, si sono alzati e sono andati via, raggiungendo una pattuglia dei militari del terzo Reggimento genio guastatori di Udine che si trovava a poca distanza, e che in queste settimane è impegnata in città nell’ambito dell’operazione Strade sicure.

Ai soldati i ragazzi hanno riferito quanto era accaduto ed hanno indicato il soggetto che, nel frattempo, si stava allontanando. Il malvivente è stato così bloccato e, all’arroivo dei carabinieri, è stato anche perquisito e trovato in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, una riproduzione di una Beretta calibro 9 modello 92, che veniva sequestrata. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Vicenza.