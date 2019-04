Tac di ultima generazione all’ospedale di Bassano

Bassano del Grappa – Una nuova Tac di ultima generazione all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Ad inaugurarla, ieri, è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, insieme al commissario della Ulss 7 Pedemontana Bortolo Simoni. L’apparecchiatura, già operativa, è frutto in un investimento di 567 mila euro interamente finanziato dalla Regione Veneto, ai quali si aggiungono ulteriori 50 mila per i lavori di installazione, finanziati dall’Ulss 7.

Come è noto, la Tomografia assiale computerizzata, o Tac, è una procedura diagnostica che consiste in un’indagine digitale del corpo umano analizzato secondo più strati: sfruttando i raggi X, l’esame riproduce sezioni corporee del paziente e a partire da queste ultime elabora delle immagini tridimensionali, attraverso un sistema computerizzato.

“Dal punto di vista tecnico – spiega una nota della Ulss 7 -, la nuova apparecchiatura si caratterizza per gli standard tecnologici più avanzati rispetto al modello che ha sostituito: la tecnologia di acquisizione delle immagini diagnostiche è infatti a 128 strati, anziché 64, il che significa che consente di acquisire in pochi secondi ben 128 rappresentazioni diverse della parte del corpo analizzata, per la massima accuratezza di indagine, e con una ridotta esposizione alle radiazioni. Molto importanti anche i benefici per il confort dei pazienti: la nuova apparecchiatura infatti si caratterizza anche per un accesso particolarmente ampio, studiato per ridurre i fastidi ai pazienti che soffrono di claustrofobia”.

La nuova apparecchiatura sarà utilizzata sia per i pazienti ricoverati, sia per le urgenze del Pronto Soccorso, sia ancora per gli esami diagnostici programmati, a supporto della diagnosi di un’ampia serie di patologie e all’esecuzione di procedure radiologiche interventistiche guidate, come biopsie ed ablazioni tumorali.