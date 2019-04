Vicenza – Prenderanno il via a Vicenza, giovedì 2 maggio, i lavori della nuova rotatoria di viale del Sole e la riqualificazione del sottopasso pedonale, opere realizzate a spese dei privati che stanno costruendo un supermercato nell’area dell’ex campo da calcio del Villaggio del Sole. L’impatto del cantiere sulla viabilità di viale del Sole sarà piuttosto rilevante, fin dalle sue prime fasi, e si protrarrà indicativamente fino a fine agosto.

“Chiediamo un po’ di pazienza ai residenti e tutti coloro che utilizzano questa importante arteria – è stato oggi l’appelloo dell’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero – ma sono certo che l’intervento realizzato a spese dei privati porterà un netto miglioramento sia alla circolazione, con la definitiva eliminazione del semaforo, sia alla sicurezza dei pedoni, che potranno contare su un sottopasso ristrutturato e messo a norma, con rampe d’accesso per carrozzine, illuminazione e videosorveglianza. Quest’ultimo, in particolare, è un intervento che ho fortemente voluto perché era assurdo non utilizzare al meglio un manufatto progettato molti anni fa con vera lungimiranza per consentire agli abitanti del nuovo Villaggio del Sole di bypassare senza pericolo il viale”.

Durante i lavori in viale del Sole sarà vietata la svolta a sinistra all’incrocio con via Brigata Granatieri di Sardegna: provenendo da entrambe le direzioni si potrà pertanto andare soltanto dritto o svoltare a destra; chi arriva in viale del Sole da entrambi i rami di via Brigata Granatieri di Sardegna potrà svoltare soltanto a destra. In viale del Sole, inoltre, sarà ridotta la corsia più a destra lungo entrambe le direzioni, per consentire l’allestimento dell’area di cantiere e una migliore immissione dai due lati di via Granatieri di Sardegna.

Fin dal 2 maggio il semaforo, destinato ad essere rimosso, sarà lampeggiante.

L’autobus della linea 5 di Svt in uscita da via Brigata Granatieri di Sardegna svolterà a destra su viale del Sole, per raggiungere la rotatoria dell’Albera e via Pecori Giraldi, dove effettuerà capolinea alla fermata in prossimità di via Buozzi. Per tutta la durata dei lavori, quindi, l’autobus non entrerà nel quartiere del Villaggio del Sole. Com’è noto, i lavori, a costo zero per la comunità perché derivanti dalla convenzione stipulata tra Comune e privati per la realizzazione del nuovo supermercato, riguardano la nuova rotatoria, la riqualificazione del sottopasso pedonale e un parcheggio a uso pubblico. Il valore di queste opere di urbanizzazione primaria, che i privati devono realizzare prima dell’apertura del supermercato, è stato calcolato in 724 mila euro.