Sossano, denunciato per la truffa del postamat

Sossano – I carabinieri della stazione di Sossano hanno denunciato a piede libero, quest’oggi, un 65enne di Roma, G.P. sono le sue iniziali, per il reato di truffa. L’uomo, nelle settimane scorse, aveva contattato un 52enne, residente a Sossano, che aveva pubblicato, sul sito www.subito.it, un annuncio per la vendita di una marmitta per motociclo, del valore di 150 euro.

Il venditore, definita la trattativa, è stato invitato dal 65enne romano a recarsi presso uno sportello postamat, dell’agenzia postale di Sossano, con la convinzione di vedersi accreditato l’importo stabilito per la vendita della marmitta.

Ed invece stava candendo in una truffa e, di fatto, effettuava una ricarica di 1.700 euro a favore di una carta PostePay intestata alla persona che ora è stata denunciata. Persona che, naturalmente, nei giorni successivi alla truffa, si era resa irreperibile.