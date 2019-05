Si allontana dagli arresti domiciliari. Denunciato

Lonigo – I carabinieri della stazione di Lonigo, nel pomeriggio di ieri, 29 aprile, hanno denunciato a piede libero, per il reato di evasione, un giovane di 29 anni, S.L. le sue iniziali, originario di Riposto, in provincia di Catania, e domiciliato presso la comunità terapeutica Papa Giovanni XXIII, dove si trova agli arresti domiciliari perché indagato, da parte della Procura della Repubblica di Catania, per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina aggravata.

L’uomo, nel pomeriggio di ieri, senza giustificato motivo si è allontanato dalla struttura, presentandosi successivamente presso la locale Stazione Carabinieri, già informata dell’accaduto, da dove, al termine delle formalità di rito, veniva riaccompagnato presso il luogo di detenzione a disposizione dell’autorità giudiziaria berica.