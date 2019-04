Schio, conclusi i lavori nel ponte sul torrente Leogra

Schio – Si sono conclusi in questi giorni i lavori di consolidamento statico e di adeguamento sismico del ponte sul torrente Leogra in località Proe di Sopra, nel Comune di Schio. La sede stradale è stata asfaltata e sono stati anche posizionati i parapetti di sicurezza tra ponte stradale e ponte pedonale.

Per quanto riguarda le opere compiute, l’adeguamento sismico è stato realizzato sanando non solo il precedente scalzamento della fondazione della pila centrale, ma si è intervenuti anche con fondazioni profonde in corrispondenza delle spalle laterali di appoggio e con il posizionamento di attenuatori d’urto elastici all’appoggio dell’impalcato sulle spalle. Questo consentirà di assorbire le eventuali forze sismiche parallele all’asse stradale.

Sono inoltre stati inoltre posizionati parapetti anticaduta tra il ponte carrabile e quello pedonale ed è stato realizzato un rivestimento lapideo delle murature in calcestruzzo delle spalle, per un migliore inserimento ambientale.

L’intervento si è poi concluso con l’esecuzione delle opere di asfaltatura sia della sede stradale del ponte sia delle relative rampe di raccordo con via Proe di Sopra e via Madonna delle Grazie.

L’importo dell’opera è stato di complessivi 190 mila euro, dei quali 130 mila hanno riguardato i lavori di consolidamento.