Schio, al via i lavori per la rotatoria a Giavenale

Schio – Inizieranno lunedì 29 aprile, a Schio, i lavori per la realizzazione di una rotatoria nell’incrocio tra la strada provinciale Maranese e via Giavenale di Sopra, con lo scopo di migliorare la sicurezza stradale in particolare per i veicoli che da via Giavenale di Sopra si immettono nella provinciale. Si tratta di una rotatoria con diametro esterno di 45 metri, per una soluzione, individuata di concerto con Vi.Abilità Spa, ente competente per la Maranese, che viene in genere proposta sia in ambito urbano che extraurbano per le strade interessate da un importante passaggio di mezzi pesanti, come nel caso in questione.

La rotatoria migliora le condizioni di sicurezza della zona interessata all’intervento, riducendo la velocità di percorrenza lungo la strada provinciale e garantendo una più agevole e sicura immissione dei veicoli da via Giavenale di Sopra. E’ prevista inoltre la realizzazione di un attraversamento ciclo/pedonale in corrispondenza di via Cà Toalda per migliorare la sicurezza nell’attraversamento della strada provinciale da parte del percorso Agritour tra via Cà Toalda e via Ceresara.

La durata dei lavori è stimata in 150 giorni. L’importo dell’opera è di 405 mila euro complessivi, cofinanziato dalla Provincia di Vicenza e dalla Regione Veneto. L’intervento è stato affidato alla ditta “Impresa Edile Abbadesse” di Camisano Vicentino. Le fasi di lavoro prevedono inizialmente una serie di opere a contorno dell’attuale viabilità, con la realizzazione degli allargamenti della nuova sede stradale della rotatoria, in modo da predisporre percorsi alternativi per le successive fasi di intervento nelle carreggiate interessate dal passaggio di veicoli, e così evitare al massimo i disagi al traffico veicolare.