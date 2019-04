Risparmiatori: “Mef non più garanzia di imparzialità”

Se le forze politiche accusano il governo di non rispettare gli impegni presi sul fronte dei rimborsi ai risparmiatori truffati dalla banche fallite, l’associazione “Noi che credevamo nella BpVi” sembra aver ormai del tutto perso fiducia nel ministro dell’economia Tria…

Vicenza – Guardate cosa abbiamo scoperto. Questo è il curriculum della consigliera del ministro Tria, la dottoressa Bugno, scaricabile dal sito del Ministero. Come potete leggere, la dottoressa omette di essere stata membro del cda di Banca Etruria. Sì, avete capito bene, proprio la consigliera del ministro di quel governo che ha tra i punti fondamentali la soluzione del problema dei risparmiatori azzerati. Perché la dottoressa ha omesso la sua partecipazione al cda di Etruria?

Che sia una fake news o che lei stessa abbia ravvisato un conflitto di interesse scomodo da tenere nascosto agli italiani? Che sia per questo motivo che i decreti sui risparmiatori sono ancora fermi? Che sia per questo che la prima norma presentata dal Mef di Tria alle associazioni dei risparmiatori, a luglio 2018, conteneva uno scudo per Consob, Banca d’Italia e per tutti i membri dei cda delle banche? Che noi ci siamo rifiutati di avallare!

Una cosa quanto meno, degna di attenzione da parte delle istituzioni e del governo. Renderemo noto tutto questo al presidente del Consiglio Conte e ai due vicepremier, poiché ci sono troppi conflitti di interesse all’interno del Mef che non conosciamo. Vogliamo vedere le carte che ci riguardano e i decreti che il Ministro Tria sta tenendo ferme. A questo punto, il Mef per noi non è più garanzia di imparzialità.

Associazione “Noi che credevamo nella BpVi”