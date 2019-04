Primavera tra “Fiori e Sapori” a Thiene

Thiene – Il centro storico di Thiene è pronto a trasformarsi in una vera e propria oasi verde ricca di colori, profumi e soprattutto tanta allegria. Sabato 27 aprile, dalle 15 alle 23, e domenica 28, dalle 9 alle 19 è infatti in programma “Thiene tra fiori e sapori”, tradizionale manifestazione primaverile, alla quale si affiancano il settimo Spaventapasseri festival e la terza edizione del concorso BrickInThiene. A questa pagina si può consultare il programma completo degli eventi.

Più di cento gli espositori da tutto il Veneto, raggruppati in tre categorie, per questa due giorni di festa. In via Roma, piazzetta Rossi e corso Garibaldi sud i visitatori troveranno l’ampia area “Hobby” con prodotti di artigianato creativo; i “Sapori”, con prodotti enogastronomici e a km zero, saranno localizzati in via Trento e in corso Garibaldi e, per finire, la zona a traffico limitato del centro storico ospiterà il settore “Fiori”, una mostra mercato con una trentina di florovivaisti.

Numerose, come sempre, le attività ideate per coinvolgere i visitatori. Tra le altre ricordiamo il raduno “Bici in fiore” (sabato, dalle 15.30, in piazza Ferrarin), con la partecipazione libera aperta a tutti gli amatori, e i laboratori CreAttivi (zona ztl). Si tratta di spazi dove i bambini di tutte le età potranno sperimentare la loro creatività, usando materiali quali creta, legno, carta, pannolenci.

Grande palco all’aperto, in Piazza Chilesotti, con animazione, musica e spettacoli. In scena, infatti, la danza Hip Hop proposta dalle allieve della scuola di Erika Zaffonato e Smove Hip Hop – Sarcedo e le canzoni dello zecchino d’oro proposte dal coro “Le cicale” dell’associazione musicale Zinovjeva “Recitar Cantando”. La sera del sabato, invece, spazio ad un tuffo nel passato, con musiche e danze degli anni 60 della Starlight Band. Durante tutta la durante della manifestazione saranno attivi stand che proporranno arrosticini, panzerotti, frittelle dolci, panini e gastronomia agreste.

Piazza Chilesotti ospiterà anche la premiazione di BrickInThiene, concorso di costruzioni con mattoncini Lego ispirate al tema della festa (Thiene, i fiori, i sapori e gli paventapasseri). Le opere presentate, una trentina in totale, saranno esposte al primo piano della settecentesca Villa Fabris, in via Trieste, fino alle 22 di sabato 27; dalle 9.30 alle 22 di domenica 28 e dalle 9.30 alle 12.30 di lunedì 29.

“Il tema di quest’anno – ha spiegato Giuseppe Restiglian, presidente degli Amici di Thiene – sono le farfalle. Speriamo che, come tante farfalle che si librano leggere nell’aria, le persone che verranno a visitare la nostra manifestazione, possano trovarvi un momento di gioia, di spensieratezza, che le faccia tornare a casa portando con loro un sorriso”.

Il compito di anticipare il clima di festa e di allegria della kermesse thienese è affidato, come da tradizione, alle sculture e installazioni realizzate con materiali naturali o riciclati che, già da qualche giorno abbelliscono le rotatorie di accesso alla città, trasformandole in “Rotonde delle meraviglie”. Thiene Tra Fiori e Sapori, evento organizzato dall’associazione di volontariato Amici di Thiene, in collaborazione con il Comune, con la Confcommercio e con altre realtà del territorio, sostiene i progetti della fondazione Città della speranza.

Ilaria Martini