Pojana, fuori strada con l’auto. 31enne in codice rosso

Pojana Maggiore – Un grave incidente stradale, il cui bilancio è di un ferito trasportato in ospedale in codice rosso, si è verificato ieri sera, in via Ponte Nuovo, nel comune di Pojana Maggiore.

Erano circa le 21 di sabato 27 aprile quando un giovane di 31 anni, che viaggiava a bordo di una Seat Ibiza, ha sbandato, finendo fuori strada: l’auto si è capovolta ed è andata a sbattere contro il muro di una abitazione.

I vigili del fuoco, accorsi da Lonigo, hanno raggiunto il luogo della carambola e messo in sicurezza la vettura, mentre l’automobilista ferito, residente a Noventa, è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario del Suem 118 e poi trasferito all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso.

In via Ponte Nuovo sono arrivati anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi tecnici dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate poco prima di mezzanotte.