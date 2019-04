Negozio vende un computer ma non lo consegna

Sossano – I carabinieri di Sossano hanno denunciato ieri, per truffa, un uomo di 36 anni, E.G. sono le sue iniziali, titolare di un negozio di informatica nel comune di Noventa Vicentina. L’uomo, che è di Noventa, nelle settimane scorse aveva raggirato un 60enne, residente ad Orgiano, che si era rivolto presso il suo punto vendita per acquistare un personal computer, e per questo aveva effettuato un bonifico di 200 euro a favore di una carte PostePay, risultata intestata al titolare del negozio.

Questo però si è reso subito dopo irreperibile, senza dare alcun chiarimento e senza recapitare la merce. L’autorità giudiziaria berica, a cui è stato trasmessa una prima relazione sull’accaduto, valuterà quali provvedimenti assumere nei confronti dell’indagato, di recente denunciato anche dai carabinieri di Noventa Vicentina per una analoga condotta.