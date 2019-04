Muore escursionista travolto da una slavina

Valli del Pasubio – Tragedia della montagna ieri, nel vicentino, nella domenica di Pasqua. E’ successo nella zona del Monte Pasubio, dove ha purtroppo perso la vita, travolto da una slavina, un uomo di 57 anni, Roberto Trivellin, di Torri di Quartesolo. Stava compiendo una escursione lungo la Via degli Eroi, dopo essere essere partito di casa all’alba.

Doveva far rientro per l’ora di pranzo ma non lo ha fatto. Sono così scattate le ricerche e, nel tardo pomeriggio, l’equipaggio dell’elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco ha individuato, a valle del rifugio Papa, il corpo dell’uomo che, con ogni probabilità, è stato sorpreso dalla valanga. Quando è stato individuato il corpo era parzialmente coperto di neve.

Si sono subito verricellati sul punto del ritrovamento, due elisoccoritori che hanno raggiunto il corpo ed atteso l’arrivo del medico del Suem 118, che non ha potuto far altro che constatare la morte dello sfortunato escursionista. L’uomo è stato caricato a bordo di una barella e quindi trasportato a valle con l’elicottero di Verona emergenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul posto hanno operato le squadre del soccorso alpino ed il personale del distaccamento di Schio e il personale Saf (Speleo alpini fluviali) dei vigili del fuoco.