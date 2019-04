Venezia – La situazione meteo, in Veneto, è in miglioramento, ma prosegue la sorveglianza da parte del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, che ha emesso poco fa un bollettino, nel quale si segnala il permanere del pericolo di valanghe in montagna e si indica lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su alcuni bacini idrografici della nostra regione.

Per quanto riguarda il pericolo valanghe, la situazione attuale è la seguente: il manto nevoso è in fase di assestamento e consolidamento su tutti i versanti. Permane una instabilità basale e nel punto di contatto tra la neve recente e la neve vecchia. Il pericolo di valanghe è, per oggi, 4-forte sulle Dolomiti, oltre i 1800 metri, e 3-marcato sulle Prealpi, oltre i 1600 metri.

Nei prossimi giorni è previsto tempo variabile, con nuove e debole nevicate a carattere sparso dalla giornata di lunedì. Il pericolo di valanghe diventerà 3-marcato su tutto il territorio regionale, oltre i 1600 metri, dalla giornata di domenica. Potrebbero verificarsi distacchi spontanei di valanghe con interessamento principalmente della viabilità in quota.

Dal punto di vista idrogeologico, è dichiarato lo stato di attenzione fino alle 14 di domani, domenica 7 aprile, sui bacini Alto Piave, Piave-Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.