Marano, furgone va a fuoco e ne danneggia un altro

Marano Vicentino – Intervento quest’oggi, intorno alle 13, per i vigili del fuoco, chiamati a Marano Vicentino, in via Stazione, per l’incendio di un furgone. I pompieri, accorsi da Schio, hanno spento le fiamme che divampavano su un vecchio Iveco Daily che, durante le fasi dell’incendio, si è anche mosso dal parcheggio finendo qualche metro più avanti addosso a un altro furgone e danneggiandone il frontale.

Le cause dell’incendio, probabilmente di origine elettromeccanica, sono comunque al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora.