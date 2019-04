Maltratta la madre di 92 anni. Arrestato

Fara Vicentino – Un uomo di 55 anni, di Beganze, B.R. sono le sue iniziali, è stato arrestato nei giorni scorsi, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Thiene, per maltrattamenti in famiglia e per la violazione del divieto di avvicinamento.

E’ successo a Fara Vicentino, nella casa di un’anziana di 92 anni, madre dell’uomo arrresato, la quale aveva allertato il 112 dopo essersi rifugiata nella casa dei vicini in quanto spaventata dall’arrivo improvviso del figlio.

Al 55enne, nei giorni precedenti, era stato notificato il divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi frequentati dalla signora, in seguito ad una denuncia che lo aveva colpito per maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri, quindi, trovato l’uomo ancora all’interno dell’abitazione, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Vicenza, dove oggi si è svolta l’udienza di convalida, con esito positivo.