Maltempo sul Veneto. Attesi pioggia, vento e neve

Venezia – Un’ondata di maltempo di notevole intensità, con conseguente abbassamento delle temperature, è attesa per le prossime ore sulla nostra Regione. La perturbazione dovrebbe portare infatti precipitazioni estese e a tratti intense, con quantitativi abbondanti o localmente molto abbondanti; copiose nevicate in alta quota e, localmente, a quote inferiori; previsti inoltre venti forti in quota e, a tratti, sulla costa.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per criticità idraulica e idrogeologica, per nevicate e per vento forte.

Nel dettaglio, come chiarisce una nota diramata in proposito, “lo stato di Attenzione per criticità idraulica sulla rete principale è dichiarato dalle 8 di domani, giovedì 4 aprile, alle 14 di venerdì 5, sui bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone”.

“Lo stato di Preallarme per criticità idrogeologica, sempre nello stesso lasso di tempo, è dichiarato con riferimento ai bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

“Per finire, lo stato di Attenzione per criticità idrogeologica è dichiarato anche sul bacino idrogeologico Adige-Garda-Monti Lessini”.

Inoltre, sempre a partire dalle 8 di domani e fino alle 14 di giovedì 5 aprile è dichiarata la Fase operativa di Attenzione per vento forte su tutto il territorio della nostra regione.

E’ stato anche emesso un avviso di Criticità valanghe cona gialla a partire da domani, giovedì 4 aprile, sulle Dolomiti e sulle Prealpi. “La quota neve – conclude la nota – sarà in discesa progressiva fino a 700-800 metri. In alcune aree, gli accumuli potranno raggiungere il metro di spessore”.