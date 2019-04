Lonigo, trovato un chilo di hashish in un parco

Lonigo – I carabinieri della stazione di Barbarano Mossano, nella mattinata di ieri, 19 aprile, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 da parte di due dipendenti di una ditta impegnata nelle manutenzioni programmate delle aree verdi, hanno trovato, in un giardino pubblico di Lonigo, in via Pietro della Torre, nascosta su di un albero, una borsa in plastica.

Al suo interno c’erano dieci involucri di cellophane, adeguatamente confezionati, contenenti complessivamente 975 grammi di hashish, che venivano sottoposti a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono ora in corso le indagini per risalire all’autore dell’occultamento e ai potenziali destinatari.