Lonigo, 40enne denunciato per ricettazione

Lonigo – I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza, hanno denunciato per ricettazione, sabato scorso, 13 aprile, un uomo di 40 anni, D.B., residente a Verona. L’intervento dei carabinieri era stato chiesto da un cittadino che, transitando verso le 6 del mattino nei pressi di via Argine, aveva notato un autovettura sospetta in sosta in prossimità della ditta Cartografica Veneta.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno trovato il 40enne, a bordo del veicolo, che ha fornito giustificazioni ritenute poco plausibili sul perché si trovasse là e a quell’ora. Dalla seguente perquisizione sono saltate fuori 55 piastre in acciaio per fustellatura che sono poi risultate essere state rubate nel corso della notte dalla ditta in questione.

La refurtiva è stata quindi restituita ai proprietari e dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria berica per i conseguenti provvedimenti nei confronti dell’indagato.