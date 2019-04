Lo “Stabat Mater” di Pergolesi a Lonigo e a Vicenza

Vicenza – Due concerti dedicati allo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi in programma nel vicentino nelle prossime settimane. L’iniziativa è di Concetto Armonico e del festival Vicenza in lirica, e i concerti sono ad ingresso libero. Il primo appuntamento è per domenica 7 aprile, alle 17, nel santuario della Madonna dei miracoli a Lonigo, ed è realizzato in collaborazione con la Proloco leonicena. Il secondo invece andrà in scena a Vicenza, sabato 20 aprile, alle 20.45, nella Chiesa di San Rocco.

I concerti vedranno impegnate come soliste due giovani cantanti che sono, al tempo stesso, delle “veterane” del festival Vicenza in lirica, ovvero la soprano Giulia Bolcato e la contralto Maria Elena Pepi. La parte strumentale sarà affidata all’ensemble barocco Vicenza in lirica, diretto al cembalo dal maestro Alberto Maron.

“In questo periodo – spiega Andrea Castelli, direttore artistico del festaival – l’agenda di Concetto Armonico è particolarmente fitta. Abbiamo in programma diversi appuntamenti concertistici per il periodo pasquale, oltre al Concorso lirico internazionale Tullio Serafin, che si svolgerà dal 5 all’8 giugno a Cavarzere, in provincia di Venezia, cittadina che diede i natali a Serafin. Ma siamo nel pieno dell’attività anche per la nuova edizione del festival Vicenza in lirica, che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. Sarà un’edizione con il sorriso, dato che la produzione principale sarà la riscoperta dell’opera buffa di Baldassare Galuppi La diavolessa, su libretto di Carlo Goldoni, affiancata tdal divertente e romantico L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e dallo spassoso intermezzo Bacocco e Serpilla di Orlandini”.