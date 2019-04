La lampada di Aladino al Teatro Comunale di Vicenza

Vicenza – Ancora uno spettacolo per tutta la famiglia, un family show in doppia recita, nei fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza. E’ in programma domenica 7 aprile alle 15 e alle 18.30, e si tratta di un musical, “Aladino e la lampada meravigliosa”, una produzione della Compagnia del Villaggio, liberamente ispirato alle novelle delle “Mille e una notte”, un classico della letteratura di tutti i tempi.

“Quella di Aladino- si legge nella presentazione – è probabilmente la fiaba che più è stata oggetto di adattamenti e rifacimenti. Il racconto, che non compare nella raccolta originale delle Mille e una notte quanto piuttosto nella traduzione francese che Antoine Galland fece agli inizi del ‘700, ha le sue origini nell’antica Persia, ma resta intatto il bagaglio di fascino ed esotismo che la narrazione sprigiona ancora ai giorni nostri. Pur recuperando alcuni elementi della versione originale, gli autori hanno voluto introdurre un insegnamento esemplare, un percorso di crescita e di evoluzione nelle vicende dei protagonisti”.

“Aladino è infatti un ragazzo forte, che non si ferma davanti alle apparenze, dote indispensabile per ritrovare la lampada meravigliosa e poter vedere negli occhi di una principessa viziata ed egoista, la capacità di cambiare e migliorarsi. Solo una prova importante, di sentimento e sacrificio, come si conviene ai racconti di formazione, potrà insegnarle il valore della generosità e risvegliare in lei e negli altri protagonisti, la consapevolezza che l’amore incondizionato per il prossimo rende migliori”.

La storia è molto bella, affascinante nel suo evolversi e con risvolti educativi adatti a tutte le età. Molto curata la messa in scena, con costumi e scenografie di grande impatto. Bravi anche gli interpreti, come testimonia il successo delle numerose repliche dello spettacolo, che calca i palcoscenici da qualche stagione. Per le due repliche dello spettacolo al Teatro Comunale di Vicenza di domenica 7 aprile, i biglietti sono esauriti da tempo, disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori. (Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, telefono 0444.324442, www.tcvi.it).