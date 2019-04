La Giornata mondiale del libro alla Bertoliana

Vicenza – Anche quest’anno la Biblioteca Bertoliana aderisce alla Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, del 23 aprile, una celebrazione di libri e autori che incoraggia a scoprire il piacere della lettura e a promuovere il progresso culturale. L’istituzione culturale vicentina aderisce anche al Maggio dei Libri, la campagna di promozione della lettura pensata dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con una serie di iniziative: viste guidate per adulti al patrimonio antico, laboratori e letture ad alta voce per i più piccoli.

Palazzo San Giacomo inaugurerà il 24 aprile un ciclo di visite guidate con un percorso dedicato a “La natura della Bertoliana: fiori, piante e animali nei manoscritti e nei libri della biblioteca”. Seguirà mercoledì 8 maggio una visita alla mostra «Vicenza in scena: realtà e visione nelle vedute di Cristoforo Dall’Acqua»; giovedì 16 maggio un percoso sugli autografi: “Stimatissimo collega… Cara amica. Preziosità epistolari nelle raccolte della biblioteca”; giovedì 23 maggio l’ultima visita guidata sarà dedicata alla “Tutela del patrimonio boschivo: Venezia e i boschi delle montagne vicentine nei documenti dell’Archivio di Torre conservati in Bertoliana”.

Le visite sono organizzate a Palazzo San Giacomo, a Vicenza, in contra’ Riale 5, alle 17.50, per un massimo di quindici persone. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Inoltre, nelle sedi della rete bibliotecaria urbana, tra il 19 aprile e il 25 maggio, saranno organizzati laboratori di invito alla lettura da parte di lettrici volontarie e della Cooperativa Unicomondo che offre anche quest’anno dei laboratori gratuiti con letture animate di racconti. Il programma completo delle iniziative è scaricabile dal sito www.bibliotecabertoliana.it.