Santorso – Un incendio boschivo sta interessando, da ieri pomeriggio il Monte Summano, nell’alto vicentino, non lontano da Santorso. Il rogo è parito da una zona vicina alla cima del monte, intorno all’ora di pranzo, poco dopo le 13, e per buona parte del pomeriggio è stata visibile una colonna di fumo che si levava dall’area circostante la sommità del monte.

Vigili del fuoco e protezione civile si prodigati per circoscrivere l’incendio, che comunque si è sviluppato su diversi focolai, cosa che suggerisce anche l’ipotesi che le fiamme possano essere dolose. Intorno alle 18.00 il rogo sembrava domato e alle 19, si sono concluse le operazioni.

Tuttavia in realtà la situazione non era affatto risolta poiché in serata, dopo le 21, le fiamme hanno ripreso vigore e le operazioni di contenimento prima e di spegnimento poi sono proseguite. I vigili del fuoco insieme al personale dell’antincendio boschivo regionale all’alba di questa mattina hanno ripreso ad operare sui nuovi focolai. Le operazioni di spegnimento proseguono con il supporto di un elicottero anti incendio.