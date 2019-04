Il 25 aprile a Vicenza, Festa della Libertà

Vicenza – Vicenza questa mattina ha festeggiato il 74esimo anniversario della Liberazione, nel corso di una cerimonia molto partecipata in piazza dei Signori. E’ inziata con il saluto del sindaco, Francesco Rucco, che ha sottolineato come il 25 aprile debba essere per tutti “la Festa della Libertà, non solo della Liberazione, in nome dell’universalità di un valore che prescinde da ogni rivendicazione politica e contrapposizione ideologica”.

Subito dopo, è seguita l’orazione ufficiale di Alba Lazzaretto, vicepresidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Vicenza Ettore Gallo, che ha ricostruito la Vicenza degli anni dell’Occupazione e della Resistenza, sottolineando come “la memoria sia il futuro” e come “il futuro vada costruito a partire dalla memoria”.