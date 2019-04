Gli vende le fragole e gli sfila 500 euro dal portafogli

Schio – I carabinieri di Schio hanno denunciato un 35enne napoletano, R.M., venditore ambulante con precedenti di polizia con l’accusa di aver prepetrato una sorta di scippo, o di furto con destrezza, ai danni di un pensionato scledense, sfilandogli 500 euro dal portafogli nel pomeriggio del 5 aprile scorso.

E’ successo che R.M., mentre era alla guida del suo furgone bianco, ha avvicinato l’anziano che stava parcheggiando la propria auto nella zona delle piscine comunali. Gli ha detto che aveva aperto da poco un negozio di frutta e verdura in centro e, per pubblicizzarlo, era intenzionato a vendere alcune cassette di frutta a prezzi competitivi. Il venditore, in particolare, ha offerto al pensionato l’acquisto di una cassetta di fragole aggiungendone un’altra in omaggio.

Alla risposta affermativa dell’anziano, l’ambulante ha cominciato a caricare la sua autovettura con molte più cassette di quante pattuite, ma questo solo per distrarre la vittima e preparare il furto. Il pensionato, mentre aveva in mano il portafogli per pagare la frutta, si è infatti lamentato dell’ingombro all’interno della propria macchina, e questo ha offerto l’occasione a R.M. di infilare le mani portafogli e sfilare il denaro contenuto, ben 500 euro.

E’ quindi subito risalito sul furgone ed è fuggito. Il pensionato invece ha subito chiamato i carabinieri che poi, grazie ad una testimone e alle registrazioni delle telecamere della zona, sono risaliti alla targa del furgone bianco e quindi al ladro.