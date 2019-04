Furto di biciclette a scuola. Denunciato un 29enne

Piovene Rocchette – Accusato di aver rubato due biciclette del valore complessivo di circa 800 euro un 29enne bosniaco pregiudicato è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini condotte dai militari ed avviate dopo aver raccolto due denunce sporte dai genitori degli studenti derubati, il 28 febbraio ed il 22 marzo, durante l’orario scolastico, il 29enne si sarebbe introdotto nel cortile di due istituiti scolastici, il Cipani di Santorso e il Fogazzaro di Piovene Rocchette, dove avrebbe asportato due biciclette.

L’attività avviata dai carabinieri per risalire al colpevole è stata particolarmente ostica in quanto, in entrambi i casi, è stato necessario individuare tutte le telecamere, pubbliche e private, dislocate nella zona dei furti. Una volta individuati gli apparecchi utili, gli uomini dell’arma hanno visionato i filmati per cercare di ricostruire il percorso seguito dal 29enne per allontanarsi.

I carabinieri hanno potuto ricostruire il modus operandi del ragazzo, che consisteva nel raggiungere il luogo del furto con una bicicletta di poco valore, per poi abbandonarla sul posto ed allontanarsi con quella rubata. Le indagini hanno condotto gli operanti a Zanè, poi a Thiene ed infine a Sarcedo.

In seguito ad una perquisizione, il 29enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto. Sono ora in corso ulteriori controlli il cui scopo è quello di appurare un eventuale coinvolgimento del ragazzo in altri episodi simili accaduti in zona.