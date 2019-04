Eroina e cocaina in auto. Ed ha anche una balestra

Villaverla – Un uomo, un 35enne di Vicenza, è stato denunciato, nei giorni scorsi, a Villaverla, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed anche per il possesso di una balestra, un’arma di indiscutibile fascino ma anche micidiale, all’occorrenza, lunga 83 centimetri, perfettamente funzionante seppur priva di dardi. A pizzicarlo è stata una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino, impegnata in un posto di controllo, che lo ha fermato mentre in auto proveniva da Caldogno.

L’uomo si è dimostrato subito nervoso, preoccupato. Per questo è stato informato che si sarebbe proceduto ad una perquisizione, anche con un cane antidroga. Gli agenti lo hanno anche invitato a consegnare spontaneamente sostanze stupefacenti o qualsiasi altra cosa illegale avesse con sé.

L’uomo ha così estratto dal vano accendisigari due involucri con poco meno di due grammi di cocaina in totale, quindi un bilancino dal vano portaoggetti del cruscotto, poi un coltello ed un cutter che aveva nella portiera lato guida, ed infine tre involucri, con oltre cinque grammi di eroina, nascosti sotto il sedile posteriore. Gli agenti hanno comunque perquisito l’auto e, nel portabagagli, hanno trovato anche la balestra. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato.