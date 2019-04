Enego, tre milioni di euro per il maltempo 2017

Venezia – È stata approvata un’ordinanza commissariale relativa al maltempo dell’estate 2017 che, nell’ambito della rimodulazione degli interventi, finanzia, con poco meno di tre milioni di euro, l’apertura di nuovi cantieri volti alla riduzione del rischio residuo o alla implementazione della resilienza delle strutture nel territorio di Enego.

“L’ordinanza con il finanziamento della Protezione civile nazionale – sottolinea l’assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, – conferma il nostro massimo impegno e l’attenzione verso i comuni che sono stati colpiti da eventi eccezionali anche prima dello scorso anno. Continuiamo a lavorare per sostenere i comuni, soprattutto quelli montani e quelli colpiti dalle avversità atmosferiche più rilevanti, nella convinzione che serve prestare un’attenzione precisa e dare risposte tempestive per essere a fianco agli amministratori locali”.

Con la rimodulazione era già stato finanziato un primo stralcio dell’intervento pari a circa 460.000 euro per la messa in sicurezza del condotto fognario. Con le nuove risorse, è stato sovvenzionato il completamento di tale intervento sia nel tratto da Fosse di mezzo a Fosse di sotto, che nel tratto Fosse di mezzo a Fosse di Sopra per un importo pari 1.688.000 di euro. Inoltre, nel medesimo contesto, sono stati finanziati gli interventi per la messa in sicurezza della connessa viabilità pari a 460.000 euro.