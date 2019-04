Due moto contro con un’auto. Grave una donna

Asiago – Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 9.30, ad Asiago. E’ successo in via Martiri di Granezza, in località Mosche di Asiago, lungo la provinciale che porta a Conco, dove due motociclette si sono scontrate con una autovettura, per un bilancio finale di tre ferito uno dei quali, una donna, versa in gravi condizioni.

Le moto facevano parte di un gruppo di motociclisti austriaci che stavano percorrendo la strada in questione, quandoer motivi al vaglio dei carabinieri due di esse si sono scontrate con una Fiat Panda guidata da una donna asiaghese. Ad avere la peggio è stata una centaura che è letteralmente volata via dopo l’impatto con l’auto.

Tra i soccorritori, prontamente giunti sul posto, c’erano anche i vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la motociclista è stata stabilizzata dai Sanitari del suem 118, per poi essere trasferita in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Portati in ospedale ad Asiago invece l’altro centauro, che ha subito alcune fratture, e la donna alla guida dell’utilitaria. Le condizioni dei due comunque non destano particolari preoccupazioni. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.