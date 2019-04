Continua il maltempo e c’è il pericolo di valanghe

Venezia – Si fanno ancora i conti con il maltempo in Veneto. E’ un colpo di coda dell’inverno dunque quello che stiamo attraversando in queste ore, tanto che è tornata la neve sulle montagne anche a quote relativamente basse, le piogge si alternano a pallide schiarite, le temperature sono decisamente abbassate. E in questo quadro meteorologico avverso il Centro funzionale decentrato regionale ha dichiarato dalle 14 di oggi alle 14 di domani, martedì 30 aprile, lo stato di attenzione per possibile criticità idraulica in alcuni bacin iidrografici della regione, nello specifico soprattyutto nelle province di Belluno, Treviso e Venezia.

Per quanto riguarda le previsioni, per oggi sono previste precipitazioni sparse in pianura e diffuse nelle aree montane, ma con quantitativi poco significativi. Il limite della neve e tra i 900 e i 1200 metri. Domani le precipitazioni saranno generalmente assenti, salvo qualche piovasco o burrasca di neve nelle aree montane.

Il Centro funzionale decentrato ha anche dichiarato, sempre dalle 14 di oggi, la fase operativa di attenzione per rischio valanghe, per il territorio antropizzato nelle aree delle Dolomiti e delle Prealpi Bellunesi, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza. Particolare attenzione nell’attività di monitoraggio è richiesta nei siti valanghivi originatisi a causa degli schianti nel corso degli eventi alluvionali dell’ottobre scorso.

Questa la situazione prevista nelle aree montane del Veneto: nei prossimi giorni tempo per lo più stabile e mite salvo la possibilità di qualche piovasco. Lo zero termico sarà in innalzamento fino a 2300-2400 metri, con possibili gelate notturne oltre i 2000 metri. Il rialzo termico e il soleggiamento determineranno un aumento dell’instabilità nel corso della giornata con possibili distacchi spontanei di piccole e medie valanghe lungo i percorsi abituali e sui ripidi pendii soleggiati specie nelle ore pomeridiane e serali. Il pericolo di valanghe, da mercoledì primo maggio sarà in generale moderato (grado 2) nelle ore notturne in aumento fino a marcato (grado tre) a partire dalla tarda mattinata.