Concerto dedicato a Bach al Comunale di Vicenza

Vicenza – Il pianista Radu Lupu non sarà a Vicenza per il previsto recital di mercoledì 10 aprile nell’ambito della stagione concertistica realizzata al Teatro Comunale dalla Società del Quartetto. I medici gli hanno infatti imposto un periodo di inattività per problemi di salute costringendolo a cancellare i concerti del 10 aprile a Vicenza e del 12 a Bologna per la Fondazione Musica Insieme. Per la Società del Quartetto suonerà nella stessa data (e alla stessa ora, 20.45) la pianista canadese Angela Hewitt, che ha accettato di sostituire il maestro Lupu a pochi giorni dalla data del concerto.

Tra le pianiste più conosciute e apprezzate a livello mondiale, Angela Hewitt appare regolarmente, sia in recital che con le più importanti orchestre, in Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. Le sue esecuzioni delle opere di Johann Sebastian Bach l’hanno consacrata come una delle interpreti di riferimento del compositore ai giorni nostri. Le sue pluri-premiate registrazioni per Hyperion Records hanno raccolto elogi e consensi unanimi.

Solo per citare le ultime realizzazioni, nel 2016 sono state pubblicate le Variazioni Goldberg e nel 2014 L’Arte della Fuga di Bach; il secondo album di Sonate di Scarlatti e il settimo volume delle Sonate di Beethoven sono usciti rispettivamente nell’ottobre 2017 e nel giugno 2018, entrambi entrando nella classifica Billboard negli Stati Uniti. A Vicenza la pianista proporrà, mercoledì al Teatro Comunale, un programma interamente bachiano, con le sette Toccate BWV 910-916 e in finale la Fantasia cromatica e Fuga in Re minore Bwv 903.

Per il concerto di mercoledì 10 aprile con Angela Hewitt sono validi i biglietti già acquistati per il concerto di Radu Lupu e le tessere di abbonamento alla stagione in corso. L’eventuale richiesta di rimborso per i biglietti deve essere fatta entro e non oltre lunedì 15 aprile, recandosi nel luogo dell’acquisto, ovvero la biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (questa anche per gli acquisti effettuati online), e la Società del Quartetto di Vicenza.