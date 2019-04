Collaboratrice scolastica con diploma falso. Denunciata

Barbarano Mossano – Una donna di 29 anni residente a Torri di Quartesolo è stata denunciata oggi, martedì 30 aprile, dai carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, in quanto accusata del reato di falsità materiale.

In sintesi la 29enne, collaboratrice scolastica, aveva presentato la copia di un diploma rilasciato da una scuola superiore di secondo grado di Salerno. Questo al fine di ottenere un maggior punteggio nella graduatoria Ata, che riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuola.

L’attività investigativa condotta dai militari e avviata in seguito alla segnalazione di un dirigente scolastico di un istituto statale del basso vicentino, ha permesso di appurare che, in realtà, la donna non aveva mai conseguito il titolo esibito, risultato peraltro palesemente falso.

Spetterà ora all’Autorità giudiziaria del capoluogo berico, informata dell’accaduto, valutare i provvedimenti da adottare nei confronti della responsabile.