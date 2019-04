Cisl Vicenza apre una nuova sede a Breganze

Breganze – Inaugurata nei giorni scorsi, a Breganze, una nuova sede della Cisl di Vicenza. Situata nella centralissima piazza degli Autieri, al numero 5, la nuova sede del sindacato è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, e vi hanno già trovato spazio diversi servizi e sportelli, a cominciare da quelli dell’ufficio sindacale per la verifica dei contratti e il controllo delle buste paga. Ci sono comunque anche quelli del Caf, per tutte le pratiche in materia fiscale, tra cui dichiarazioni dei redditi, domande per il reddito di cittadinanza, dichiarazione Isee, gestione dei contratti e delle buste paga per colf e badanti, successioni, calcolo di Imu e Tasi, certificazioni annuali di invalidità civile, servizio casa.

Nella nuova sede sono presenti anche i consulenti dell’ufficio legale sindacale, per le dimissioni telematiche, la nomina ad amministratore di sostegno e l’assistenza in tutte le vertenze di lavoro, e gli operatori del patronato Inas per la consulenza e la gestione di tutte le pratiche pensionistiche, inclusa Quota 100, la richiesta di accompagnatorie per infortuni e malattie sul lavoro, le pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile e per beneficiare della legge 104, le pratiche per permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari e altro ancora.

Sempre nei nuovi uffici di Breganze ha ora la propria sede anche l’Unione generale coltivatori (Ugc), la categoria di Cisl Vicenza che promuove la difesa economica sindacale e sociale dell’impresa agricola, tutela gli interessi dei produttori, degli agricoltori e dei coltivatori. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il numero di telefono 0445-559700, anche questo attivo dal lunedì al venerdì. La nuova sede Cisl di Breganze si affianca alle 22 già attive in tutta la provincia.