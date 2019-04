Calcio, l’Arzignano Valchiampo promossa in Serie C

Arzignano – Storica promozione per la squadra di calcio dell’Arzignano Valchiampo che ieri è approdata al professionismo battendo Este e volando, appunto, in Serie C. “Nemmeno nei sogni più belli – è il commento della società calcistica – ci si poteva immaginare di vivere una giornata come questa. L’Arzignano Valchiampo ha rispettato il pronostico e, come da copione, ha dovuto sudare le canoniche sette camicie per portare a casa questo successo”. Il gol della vittoria e della promozione della squadra nel calcio professionistico, per altro con una giornata d’anticipo sulla fine del campionato, è stato firmato da Antoniazzi, e al termine della partita c’è stata una vera e propria apoteosi gialloceleste, con festeggiamenti che, ad Arzignano, si sono protratti fino a notte.

“L’intera città – ha scritto in una nota l’amministrazione comunale – si unisce ai festeggiamenti e ringrazia la squadra allenata da Di Donato, dopo che ha ottenuto davanti a mille spettatori il grandioso risultato, arrivato quasi inaspettato. Complimenti alla squadra, alla società, agli sponsor e a tutti coloro che hanno sostenuto questi incredibili ragazzi. Rappresentano un grande esempio e una grande speranza per tutti gli arzignanesi che praticano sport”.

Anche il presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha voluto salutare la promozione della squadra di calcio di Arzignano nel mondo del professionismo calcistico. “Complimenti al presidente Lino Chilese – ha detto -, alla squadra e ai tifosi arzignanesi: la promozione in Serie C dell’Arzignano Valchiampo segna un passaggio epocale ed è un modo eccezionale per festeggiare i 99 anni del club. Un grande in bocca al lupo per un futuro da campioni dopo questa promozione meritatissima. Antoniazzi oggi ha fatto un gol che resterà nella storia della società vicentina, che arriva a quota 100 nel migliore dei modi possibili”