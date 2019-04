Brendola, incendio nella notte al centro benessere

Brendola – Fiamme in un centro benessere, nel cuore della notte, nel Comune di Brendola. Il rogo si è sviluppato all’interno del locale lavanderia di una struttura che si trova in via Negrelli; a dare l’allarme ed allertare quindi i soccorsi è stata una pattuglia della Guardia di finanza che si trovava a passare in zona.

Diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Lonico, Arzignano e da Vicenza, hanno raggiunto il luogo dell’incendio con due autopompe, un’autobotte e l’autoscala. Il pronto intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme siano rimaste circoscritte al locale lavanderia, e non si estendessero invece anche all’intero edificio, causando quindi disagi molto maggiori.

I danni riportati dal centro benessere sono comunque ingenti. Oltre a quelli legati al rogo in sè e al fumo sprigionato, le fiamme hanno anche provocato la rottura dei tubi di gomma dell’acqua, con conseguente allagamento di gran parte dei locali dell’edificio.

Le cause di questo incendio, di probabile natura accidentale, sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti. Le operazioni di completo spegnimento dei focolai, di evacuazione dei fumi e di messa in sicurezza del centro benessere sono andati avanti per tutta la notte, concludendosi poco prima dell’alba.