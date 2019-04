Bassano, si va alla bonifica della ex scuola Bellavitis

Bassano del Grappa – Da giovedì 2 maggio è previsto, a Bassano, l’inizio dei lavori di bonifica della ex scuola media Bellavitis dagli elementi strutturali contenenti amianto. A fronte della limitata presenza di questo inquinante, che verrà pretrattato e inertizzato prima della sua rimozione, l’attività non presenterà elevati margini di rischio per la salute pubblica e richiederà un tempo limitato di lavorazione. Il piano di bonifica dei materiali contenenti amianto verrà eseguito da una ditta specializzata e abilitata a norma di legge, garantendo quindi tutte le misure precauzionali a tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

Nonostante questo, l’attività di bonifica vedrà l’impegno nella sorveglianza e nel monitoraggio, per gli aspetti di propria competenza, di Spisal, Arpav e Comune di Bassano del Grappa, anche per rispondere alle preoccupazioni espresse dai residenti del quartiere. Quindi, in aggiunta al monitoraggio obbligatorio per legge, saranno effettuati, durante l’esecuzione dei lavori, specifici monitoraggi per il rilievo della presenza di fibre di amianto disperse nell’aria, in particolare nelle zone in prossimità delle abitazioni. Ci sarà la supervisione di Arpav, con la quale sono stati pianificati i punti di campionamento dell’aria.

“Eventuali problematiche ambientali connesse alla bonifiche – sottolinea l’amministrazione comunale bassanese – potranno in questo modo determinare l’immediata sospensione delle attività e la messa in sicurezza del sito. L’impegno e l’attenzione dell’amministrazione comunale rimane quindi alta, per giungere quanto prima alla completa bonifica di un sito posto all’interno di un quartiere densamente popolato, con la risoluzione di una problematica che da troppo tempo affligge questa parte della città”.