Bassano, Lanzarin rassicura sul futuro dell’ospedale

Bassano del Grappa – Stamane si è svolta, presso l’ospedale di Bassano del Grappa, una riunione tra i sindaci dei comuni del Distretto Uno della Ulss 7 Pedemontana, quelli cioè che fanno maggiormente riferimento all’ospedale San Bassiano, l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin e la direzione strategica della Ulss, rappresentata dal commissario Simoni, dal direttore dei servizi sociosanitari Pigatto e dal direttore amministrativo Barausse.

“Obiettivo dell’incontro – spiega in una nota il Comune di Bassano del Grappa – era un confronto approfondito sulle schede ospedaliere in riferimento al nosocomio bassanese. I sindaci hanno esposto all’assessore i loro pareri, anticipando quanto esprimeranno in sede di audizione, nella quinta commissione del Consiglio Regionale, soprattutto in merito alle principali preoccupazioni sorte nell’ultimo periodo”.

L’assessore Lanzarin, sentiti i sindaci e la direzione dell’Ulss, ha assicurato il suo impegno a garantire che nella stesura finale delle schede ospedaliere siano mantenuti tre servizi su quali si è maggiormente concentrata l’attenzione: i posti letto (15) del reparto di Psichiatria, il servizio 24 ore di emodinamica cardiologica, il primariato del reparto di oncologia. I sindaci hanno preso atto con favore di questo impegno e si faranno carico a loro volta di sostenere la necessità di mantenere i tre servizi.