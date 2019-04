Bassano, l’immortalità a “Incontri senza censura”

Bassano del Grappa – Quarto appuntamento stagionale di “Incontri senza censura”, domani, giovedì 18 aprile, nella consueta Galleria incontri della libreria La Bassanese, di Bassano del Grappa. Ospite della serata, che inizierà alle 20.45, sarà lo scrittore, regista e filosofo Igor Sibaldi, che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Eterno Amore”, edito da Mondadori e uscito da pochi giorni. L’incontro è, come sempre, ad ingresso libero, con posti a sedere che sono però già tutti prenotati da tempo. Si può seguire in piedi e negli appositi spazi laterali.

Studioso di teologia, filologia e storia delle religioni, Sibaldi è autore di opere sulle Sacre Scritture e sulla filosofia della mente, oltre che di romanzi e testi teatrali. Ha tradotto numerosi classici russi, soprattutto Tolstoj, dedicandovi monografie e saggi introduttivi. Tema della serata sarà l’esplorazione dei mondi paralleli, l’universo invisibile, con un ospite che si è occupato a lungo di angelologia, equiparandola ad una forma di psicologia.

“Per Sibaldi – si legge nella presentazione dell’incontro – gli angeli nasconderebbero una doppia natura. Da un lato li considera rappresentazioni mentali appartenenti all’inconscio collettivo, quello di cui parlava Jung, dall’altro li definisce essenze incorporee che svolgono il ruolo di spiriti guida. Nel suo libro Sibaldi immagina uno psicanalista intento a resuscitare una donna amata quarant’anni prima e morta di lì a poco, facendo scoprire ai presenti le dinamiche del risorgere ed esplorando le condizioni dell’immortalità”.

Stimolato dalle domande di Alessandro Cocco, libraio de La Bassanese, l’autore entrerà nel misterioso mondo della mente umana, dell’amore, del desiderio e di una nuova dimensione. Nel libro riprende il tema a lui caro della resurrezione e lo cala in una storia d’amore che ridisegna la concezione del tempo e dello spazio. Passando da Milano a Venezia, da Mosca ad Asolo, saranno raccontate le vicende e i viaggi del protagonista che vuole ricongiungersi con il suo primo grande amore, Tanja, amata quarant’anni prima.

Si metterà sulle sue tracce nella speranza di rivederla, scoprendo che è morta molti anni prima. Incapace di rassegnarsi all’idea di averla perduta per sempre, cerca in tutti i modi di entrare in contatto con lei. Fino a riuscirci, svelando che la morte non è un limite se la nostra mente sa come varcarlo.