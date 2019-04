Basket, VelcoFin Vicenza in trasferta a Crema

Vicenza – Penultima trasferta di regular season, domenica, per la Velcofin InterLocks Vicenza. Per la 27esima giornata di campionato le biancorosse calcheranno il parquet lombardo del Palazzetto Cremonesi per la sfida contro le azzurre del Parking Graf Crema.

Sulla carta quello delle 18 è uno scontro quasi proibitivo, considerato che la squadra guidata in panchina da Diego Sguaizer, fresca di conquista della Coppa Italia, è la più in forma del campionato. La compagine lombarda occupa, assieme alle veronesi di Alpo, il secondo posto in classifica dietro a Costa Masnaga ed è reduce da tre vittorie consecutive. Settimo posto, invece, per le biancorosse, che negli ultimi tre confronti hanno conquistato un solo successo.

“Crema è un team davvero forte, tra i maggiori candidati a salire in A1 – ha analizzato coach Aldo Corno -. Ha il morale alle stelle, avendo vinto 20 giorni fa la Coppa Italia, dopo aver superato, in finale, Moncalieri”.

“La gara di andata, giocata lo scorso dicembre, fu molto combattuta ed equilibrata, decisa, allo scadere, da un canestro di Chicchisiola. Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato bene, ma sono curioso di vedere se siamo quelle della sconfitta a Bolzano, ultima in classifica, o quelle della bella vittoria contro Castelnuovo Scrivia“.

“Il Parking Graf occupa attualmente il secondo posto, noi il settimo – ha concluso Corno -: se il campionato dovesse chiudersi così, il primo incontro di playoff sarà tra Vicenza e Crema; così domenica andiamo a fare le prove generali”.