Basket, VelcoFin Vicenza fa suo il derby con Alpo

Vicenza – Vittoria casalinga per la VelcoFin InterLocks Vicenza nell’ultimo atto della regular season della serie A2 di basket femminile. Ieri sera le biancorosse hanno infatti sconfitto, con il punteggio di 57-54, le veronesi dell’Ecodent Point Alpo, di Villafranca di Verona.

Nonostante il risultato fosse ininfluente in vista dei playoff (la posizione in classifica era già determinata, prima della gara, per entrambe le compagini), al palasport di viale Goldoni è andato in scena un incontro frizzante e combattuto.

Ad aprire le danze ci pensa Ramò, la cui conclusione dalla lunga distanza è subito tamponata dalla tripla di Santarelli, 3-3. Sul 5 pari, Stoppa sigla il primo vantaggio delle biancorosse, 7-5, ma Alpo reagisce con un break di 10-2, che produce il 9-15 del nono minuto. Federica Destro e Chicchisiola aggiustano il tiro ed il quarto va in archivio sul 14-15.

Nella seconda frazione le veronesi mantengono il pallino del gioco fino al 18-26. Matic e Monaco accorciano, 22-26, poi il piazzato di Ramò, in chiusura di quarto, manda le squadre negli spogliatoi sul 22-28. La ripresa è elettrizzante: Vicenza scivola a -11, 24-35, e da qui inizia la rimonta. La difesa 1-3-1 ordinata da coach Aldo Corno manda in confusione Alpo, che perde il filo delle sicurezze fin lì dimostrate. Le biancorosse, con Stoppa a suonare la carica, piazzano un imponente break di 17-6 che porta a concludere il terzo quarto sul 41 pari.

L’Ecodent rimette il naso avanti con Pertile, 41-43, ma le vicentine non mollano l’osso. Stoppa impatta, 43-43, e Chicchisiola sigla il +2, 45-43. Le ospiti ribaltano il risultato con Cecili, da tre, e Zampieri, 45-48. La VelcoFin cambia marcia e, forte dei canestri di Matic e Stoppa, si porta a +3, 51-48. Gli ultimi scampoli di partita sono palpitanti: ad un minuto dalla sirena finale Zampieri porta Alpo a -1, 55-54, ma la freddezza di Valentina Stoppa nello scorgere lo spicchio di area libera per tirare, regala a Vicenza la vittoria.

Vicenza: Matic 10, Chicchisiola 7, Destro Martina, Monaco 2, Colombo, Destro Federica 2, Stoppa 19, Mioni, Gamba, Ferri 2, Santarelli 11, Zanetti 2.

Villafranca di Verona: Pertile 9, Vespignani 3, Dell’Olio, Galbiati 11, Zanella ne, Baciga ne, Scarsi 7, Zampieri 10, Pastore, Ramò 11, Cecili 3, De Rossi ne.